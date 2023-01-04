Mauro Icardi, kadroya alınmadı

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Mauro Icardi, Ankaragücü maçının kadrosunda yer almadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Mauro Icardi, kadroya alınmadı
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04 Ocak 2023 20:49
Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi, MKE Ankaragücü maçında forma giyemedi.

Yaşadığı sakatlık sonrası tedavisi tamamlanan ve son iki antrenmanda takımla çalışan Icardi, müsabakanın kadrosuna alınmadı.

Arjantinli futbolcunun, hafta sonunda Fenerbahçe ile yapılacak derbide görev alması bekleniyor.

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Kazımcan Karataş, Mathias Ross ve Emre Taşdemir ile anneanesinin vefatı dolayısıyla ülkesine giden Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira da maçın kadrosunda yer almadı.

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