Mauro Icardi için sürpriz transfer iddiası!

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Mauro Icardi için sürpriz bir iddia gündeme geldi.
İspanyol basınından Fichajes'te yer alan habere göre, Real Betis, Arjantinli futbolcu ile ilgileniyor.
Mauro Icardi'nin Galatasaray'daki 10 milyon euro'luk yıllık ücretin ise Real Betis'e transferi için bir engel olduğu belirtildi.
Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Icardi, sarı-kırmızılı forma altında çıktığı 87 maçta 61 gol attı ve 22 asist yaptı.
İspanyol basınından Fichajes'te yer alan habere göre, Real Betis, Arjantinli futbolcu ile ilgileniyor.
Mauro Icardi'nin Galatasaray'daki 10 milyon euro'luk yıllık ücretin ise Real Betis'e transferi için bir engel olduğu belirtildi.
Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Icardi, sarı-kırmızılı forma altında çıktığı 87 maçta 61 gol attı ve 22 asist yaptı.