Mauro Icardi: "Galatasaray'ın yanında olmak istedim"

Galatasaray'da sakatlıktan golle dönen Mauro Icardi, PAOK maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Mauro Icardi: 'Galatasaray'ın yanında olmak istedim'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Eylül 2024 00:12
Galatasaray'da sakatlıktan golle dönen Mauro Icardi, PAOK maçı sonrası açıklamalar yaptı.

Mauro Icardi yaptığı açıklamada, "Bu yola galibiyetle başlamak önemliydi. Hafta sonu derbi oynadık. Ondan sora oynadığımız ilk maçı kazanmak önemliydi. Sakatlıktan döndüm. Bunu golle taçlandırmış olmam ayrı bir öneme sahip." dedi.

Arjantinli golcü ayrıca, "Maç öncesi iki antrenmana katılmıştım. Arjantin'den döndükten sonra hemen antrenmanlara katıldım. Takımın yanında olmak önemli. Onlar benim yanımda. Dışarıda bile olsa ben de Galatasaray'ın yanında olmak istedim. Golle dönmek güzel oldu." ifadelerini kullandı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery