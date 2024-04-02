Mauro Icardi, Edin Dzeko'yu yakaladı

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, gol krallığında Fenerbahçeli Edin Dzeko'yu yakaladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Mauro Icardi, Edin Dzeko'yu yakaladı
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02 Nisan 2024 22:56
Son güncelleme 02 Nisan 2024 22:57
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, son 3 lig maçında fileleri havalandırdı.

Ligin 29. haftasındaki Çaykur Rizespor müsabakasında 1, 30. haftadaki Kasımpaşa karşılaşmasında 2 kez ağları sarsan Icardi, Hatayspor'u da boş geçmedi.

Mauro Icardi, bu sezon Süper Lig'de 18, tüm kulvarlarda ise 24. kez gol sevinci yaşadı. Sarı-kırmızılı santrfor, Süper Lig'deki gol krallığı yarışında Fenerbahçeli Edin Dzeko'yu yakaladı.

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