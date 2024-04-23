Mauro Icardi'den 23 Nisan paylaşımı!

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, 23 Nisan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

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Mauro Icardi'den 23 Nisan paylaşımı!
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23 Nisan 2024 15:31
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, 23 Nisan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Icardi, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, "Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir." sözlerini paylaşarak "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Arjantinli yıldız, paylaşımında Türk bayrağı emojisinin yanı sıra çocuklarla çektirdiği fotoğraflara da yer verdi.

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