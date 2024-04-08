Mauro Icardi: "Aslan ol, kuzu değil"

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi olay bir paylaşımda bulundu.

, Fotoğraf; AA
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Mauro Icardi: 'Aslan ol, kuzu değil'
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08 Nisan 2024 15:23
Son güncelleme 08 Nisan 2024 15:26
Galatasaray forması giyen Mauro Icardi'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Arjantinli yıldız, sosyal medya hesabından, Süper Kupa maçından fotoğraflar paylaştı ve, "Yaşam ormanında her zaman bir aslan ol, kuzu değil." ifadelerini yazdı.

Icardi'nin bu paylaşımı, çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

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