Mauro Icardi: 'Aslan ol, kuzu değil'

Galatasaray forması giyen Mauro Icardi'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Arjantinli yıldız, sosyal medya hesabından, Süper Kupa maçından fotoğraflar paylaştı ve, "Yaşam ormanında her zaman bir aslan ol, kuzu değil." ifadelerini yazdı.
Icardi'nin bu paylaşımı, çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
Arjantinli yıldız, sosyal medya hesabından, Süper Kupa maçından fotoğraflar paylaştı ve, "Yaşam ormanında her zaman bir aslan ol, kuzu değil." ifadelerini yazdı.
Icardi'nin bu paylaşımı, çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
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