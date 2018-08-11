Maurizio Sarri, farklı mağlubiyete rağmen memnun değil!

'nin başında ilk Premier Lig maçında Huddersfield Town'ı 3-0 mağlup eden, maçın ardından oyundan memnun olmadığını belirtti.İtalyan basınına konuşan Sarri, ''Oyundan yeterince memnun değilim. Bugün taktiksel oyundan daha çok bireysel yetenekle kazandık. Zaman zaman çok iğrenç bir maç oldu. Ama çocuklar iyi bir karakter sahaya koydu.'' dedi.Gonzalo Higuain'in Chelsea yerine Milan'a gitmesini ve transfer dönemini de yorumlayan İtalyan teknik adam, ''Biraz hayal kırıklığı yaşadım ancak transfer sezonu kapandı. İyi bir kaleci yerine başka bir iyi kaleci aldık. Mateo Kovacic ve Jorginho'yu da alarak orta sahayı güçlendirdik.'' diye konuştu.Öte yandan Sarri'nin Chelsea'si ilk maçında 582 başarılı pas yaparak dikkat çekti. Topla oynama yüzdesinde rakibine %63'e 37'lik üstünlük sağlayan Chelsea, 13 şut çekti ve %88 başarılı pas oranıyla oynadı.