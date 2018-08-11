Maurizio Sarri, farklı mağlubiyete rağmen memnun değil!

Chelsea'nin başında ilk Premier Lig maçında Huddersfield Town'ı 3-0 mağlup eden Maurizio Sarri, maçın ardından oyundan memnun olmadığını belirtti.
''MEMNUN DEĞİLİM, BİREYSEL YETENEKLE KAZANDIK''
İtalyan basınına konuşan Sarri, ''Oyundan yeterince memnun değilim. Bugün taktiksel oyundan daha çok bireysel yetenekle kazandık. Zaman zaman çok iğrenç bir maç oldu. Ama çocuklar iyi bir karakter sahaya koydu.'' dedi.
''BİRAZ HAYAL KIRIKLIĞI OLDU''
Gonzalo Higuain'in Chelsea yerine Milan'a gitmesini ve transfer dönemini de yorumlayan İtalyan teknik adam, ''Biraz hayal kırıklığı yaşadım ancak transfer sezonu kapandı. İyi bir kaleci yerine başka bir iyi kaleci aldık. Mateo Kovacic ve Jorginho'yu da alarak orta sahayı güçlendirdik.'' diye konuştu.
İLK MAÇTA PAS ORANI DİKKAT ÇEKTİ
Öte yandan Sarri'nin Chelsea'si ilk maçında 582 başarılı pas yaparak dikkat çekti. Topla oynama yüzdesinde rakibine %63'e 37'lik üstünlük sağlayan Chelsea, 13 şut çekti ve %88 başarılı pas oranıyla oynadı.
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''MEMNUN DEĞİLİM, BİREYSEL YETENEKLE KAZANDIK''
İtalyan basınına konuşan Sarri, ''Oyundan yeterince memnun değilim. Bugün taktiksel oyundan daha çok bireysel yetenekle kazandık. Zaman zaman çok iğrenç bir maç oldu. Ama çocuklar iyi bir karakter sahaya koydu.'' dedi.
''BİRAZ HAYAL KIRIKLIĞI OLDU''
Gonzalo Higuain'in Chelsea yerine Milan'a gitmesini ve transfer dönemini de yorumlayan İtalyan teknik adam, ''Biraz hayal kırıklığı yaşadım ancak transfer sezonu kapandı. İyi bir kaleci yerine başka bir iyi kaleci aldık. Mateo Kovacic ve Jorginho'yu da alarak orta sahayı güçlendirdik.'' diye konuştu.
İLK MAÇTA PAS ORANI DİKKAT ÇEKTİ
Öte yandan Sarri'nin Chelsea'si ilk maçında 582 başarılı pas yaparak dikkat çekti. Topla oynama yüzdesinde rakibine %63'e 37'lik üstünlük sağlayan Chelsea, 13 şut çekti ve %88 başarılı pas oranıyla oynadı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın