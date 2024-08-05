Mathieu Valbuena imzayı attı!

Yunan ekibi Athens Kallithea, 39 yaşındaki Mathieu Valbuena'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

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Mathieu Valbuena imzayı attı!
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05 Ağustos 2024 19:34
Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Mathieu Valbuena'nın yeni takımı belli oldu.

Yunan ekiplerinden Athens Kallithea, 39 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna kattığını açıkladı.

Tecrübeli on numara, son olarak Apollon Limassol forması giyiyordu.

Fenerbahçe'de 2017-19 yılları arasında forma giyen Valbuena, 71 kez sarı lacivertli formayı giymiş ve 12 gol, 24 asist yapmıştı.

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