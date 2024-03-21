Mateo Kovacic'ten Guardiola itirafı

Manchester City forması giyen Mateo Kovacic, kendisini en çok etkileyen teknik direktörün Pep Guardiola olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Mateo Kovacic'ten Guardiola itirafı
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21 Mart 2024 13:35
Manchester City forması giyen Mateo Kovacic, kendisini en çok etkileyen teknik direktörleri için gelen soruya cevap verdi.

Kovacic, "Her teknik direktörden bir şeyler öğreniyorsunuz. Gerçekten mükemmel antrenörlerim oldu. Maurizio Sarri ile harika zaman geçirdim. Thomas Tuchel ile birlikte bir adım öne çıktım ve onunla Şampiyonlar Ligi'ni kazandık. Ama beni en çok etkileyen Pep Guardiola oldu. Birçok kişinin neden onu dünyanın en iyi teknik direktörü olarak gördüğünü anlıyorum" dedi.

Manchester City'de bu sezon 33 maçta sahaya çıkan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

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