Mason Greenwood'un yeni adresi belli oldu

İspanya La Liga ekiplerinden Getafe, transfer döneminin son saatlerinde çarpıcı bir hamleye imza attı.
Getafe yaptığı açıklamada, bonservisi Manchester United'da bulunan 22 yaşındaki oyuncu Mason Greenwood'un 1 yıllığına kiralandığını açıkladı.
Tecavüz suçlaması sebebiyle bir süre cezaevinde yatan Mason Greenwood, suçlamalardan beraat etmişti.
Getafe yaptığı açıklamada, bonservisi Manchester United'da bulunan 22 yaşındaki oyuncu Mason Greenwood'un 1 yıllığına kiralandığını açıkladı.
Tecavüz suçlaması sebebiyle bir süre cezaevinde yatan Mason Greenwood, suçlamalardan beraat etmişti.