Mason Greenwood'un yeni adresi belli oldu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Mason Greenwood, Getafe'ye kiralandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Mason Greenwood'un yeni adresi belli oldu
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02 Eylül 2023 01:06
İspanya La Liga ekiplerinden Getafe, transfer döneminin son saatlerinde çarpıcı bir hamleye imza attı.

Getafe yaptığı açıklamada, bonservisi Manchester United'da bulunan 22 yaşındaki oyuncu Mason Greenwood'un 1 yıllığına kiralandığını açıkladı.

Tecavüz suçlaması sebebiyle bir süre cezaevinde yatan Mason Greenwood, suçlamalardan beraat etmişti.

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