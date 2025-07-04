Toronto Raptors ile yolları ayrılan Masai Ujiri, kulüpte geçirdiği 12 yıl için şükranlarını sundu.Good Morning America programında konuşan Ujiri,dedi.Ujiri, Raptors ile 27 Haziran'da yollarını ayırdı. 2013'te "Yılın Yöneticisi" seçilen Ujiri, kulübün tarihinde ilk kez 2019'da NBA şampiyonu olmasında kilit rol oynadı. Onun göreve geldiği dönemde Toronto, 2001'den beri play-off serisi kazanamamıştı.54 yaşındaki yönetici, Raptors'tan önce Denver Nuggets'ta üç sezon genel menajerlik yapmıştı. Şimdilik geleceğiyle ilgili net bir planı olmadığını belirten Ujiri,ifadelerini kullandı.Toronto, Ujiri'nin ayrılığıyla eş zamanlı olarak genel menajer Bobby Webster'ın sözleşmesini uzattı.