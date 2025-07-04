Masai Ujiri'den Raptors'a teşekkür mesajı

Toronto Raptors ile yolları ayrılan Masai Ujiri, kulüpte geçirdiği 12 yıl için şükranlarını sundu.

calendar 04 Temmuz 2025 12:32 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2025 12:52
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Masai Ujiri'den Raptors'a teşekkür mesajı
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Toronto Raptors ile yolları ayrılan Masai Ujiri, kulüpte geçirdiği 12 yıl için şükranlarını sundu.

Good Morning America programında konuşan Ujiri, "Toronto Raptors ile geçirdiğim 12 inanılmaz yıl için minnettarım. Taraftarlara, aileme, çalışma arkadaşlarıma, koçlara, oyunculara, kulüp sahiplerine... hepsi bana çok iyi davrandı. Toronto'yu seviyorum. Bu, hayatımın en gurur verici yolculuklarından biri oldu. Her güzel şeyin bir sonu var," dedi.

Ujiri, Raptors ile 27 Haziran'da yollarını ayırdı. 2013'te "Yılın Yöneticisi" seçilen Ujiri, kulübün tarihinde ilk kez 2019'da NBA şampiyonu olmasında kilit rol oynadı. Onun göreve geldiği dönemde Toronto, 2001'den beri play-off serisi kazanamamıştı.


54 yaşındaki yönetici, Raptors'tan önce Denver Nuggets'ta üç sezon genel menajerlik yapmıştı. Şimdilik geleceğiyle ilgili net bir planı olmadığını belirten Ujiri, "Ailemle birlikte gün gün ilerliyoruz. Şu an her şeyi uzaktan izleme zamanı," ifadelerini kullandı.

Toronto, Ujiri'nin ayrılığıyla eş zamanlı olarak genel menajer Bobby Webster'ın sözleşmesini uzattı.

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