Martin Hysky: "Fenerbahçe'yi baskılamaya çalışacağız"

UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Viktoria Plzen'de teknik direktör Martin Hysky basın toplantısında konuştu.

05 Kasım 2025 22:10
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Martin Hysky: 'Fenerbahçe'yi baskılamaya çalışacağız'
UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Çekya ekibi Viktoria Plzen'de teknik direktör Martin Hysky, sarı-lacivertlilerin çok güçlü bir kadroya sahip olduğunu söyledi.
 
Her pozisyonda etkili bir takıma karşı mücadele edeceklerini belirten Hysky, "Fenerbahçe bütün olarak çok güçlü bir kadroya sahip. Defans oyuncuları teknik olarak ve sürat olarak çok güçlü. Orta saha da öyle. Avrupa liglerinde gol atabiliyor yani hücum da çok güçlü. Forvetleri doğru konumda bulunuyor. Kendi sahamızda oynuyoruz bu yüzden atmosfer önemli olacak. Bunu kendi lehimize çevirmeyi düşünüyoruz. Komple bakmak gerekiyor." ifadelerini kullandı.
 
Hysky, Tedesco'nun gelişinin ardından Fenerbahçe'nin oyununun güçlendiğini aktararak, "Biz bir bütün olarak bakmaya çalışıyoruz. Tedesco geldiğinden itibaren farklı bir takım görüyoruz, daha aktif oynuyorlar. Ekip olarak daha iyi çalışıyor ve alan bırakmıyorlar. Kuşbakışı bir şekilde oyunu ele alıyor. Geçişlerde çok iyiler, bunlara dikkat etmek gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.
 
"OFANSİF OYUNLARINI BASKIYLA KISMAYA ÇALIŞACAĞIZ"
 
Viktoria Plzen'in savunma oyuncusu Vaclav Jemelka, Fenerbahçe'nin çok zor bir rakip olduğunu dile getirdi.
 
Sarı-lacivertli ekibi yakından inceleme fırsatı bulduklarına değinen Jemelka, "Çok zor bir rakip bizi bekliyor. Yakından inceleme fırsatı bulduk, hiç kolay olmayacak. Elbette ofansif oyunda çok güçlüler, direkt oynuyorlar. Baskıyla bu yeteneklerini kısmaya çalışacağız. Galibiyetten memnuniyet duyuyoruz. Yeni antrenör taze rüzgar getiriyor. Bunu aynı şekilde devam ettirmeyi umuyoruz." şeklinde görüş belirtti.
