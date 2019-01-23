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Marsilya'dan Galatasaray'ı yakından ilgilendiren açıklama!

Marsilya Teknik Direktörü Rudi Garcia, transfer döneminde ismi zaman zaman Galatasaray ile anılan forvetler Kostas Mitroglou ve Clinton N'Jie hakkında konuştu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Marsilya'dan Galatasaray'ı yakından ilgilendiren açıklama!
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23 Ocak 2019 17:36
Devre arası transfer döneminde Mario Balotelli'yi transfer etmeye çok yaklaşan Marsilya'da teknik direktör Rudi Garcia, takımda bulunan diğer forvetlerin geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Balotelli'yi transfer etme konusunda sona yaklaştıklarını ifade eden Garcia, ismi zaman zaman Galatasaray ile de anılan forvetler Kostas Mitroglou ve Clinton N'Jie'nin de geleceği hakkında konuştu.

''AYRILMALARINI İSTEMİYORUM''

Rudi Garcia, düzenlediği basın toplantısında ''Mitroglou veya N'Jie'den ayrılmalarını hiç istemedim. Ben onlara güveniyorum. Bize katkı sağlayacaklardır. Şans bulduklarında değerlendirecekler.'' sözlerini kullandı ve iki forveti de satmak istemediğini belirtti.

Ancak Fransız basını, Balotelli'nin gelmesinin ardından Marsilya'daki forvet sayısının 4'e çıkacağını ve iki forvetten birinin kesin ayrılacağını yazdı.

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