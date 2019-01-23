Marsilya'dan Galatasaray'ı yakından ilgilendiren açıklama!

Devre arası transfer döneminde Mario Balotelli'yi transfer etmeye çok yaklaşan Marsilya'da teknik direktör Rudi Garcia, takımda bulunan diğer forvetlerin geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.Balotelli'yi transfer etme konusunda sona yaklaştıklarını ifade eden Garcia, ismi zaman zamanile de anılan forvetlervenin de geleceği hakkında konuştu.Rudi Garcia, düzenlediği basın toplantısında ''Mitroglou veya N'Jie'den ayrılmalarını hiç istemedim. Ben onlara güveniyorum. Bize katkı sağlayacaklardır. Şans bulduklarında değerlendirecekler.'' sözlerini kullandı ve iki forveti de satmak istemediğini belirtti.Ancak Fransız basını, Balotelli'nin gelmesinin ardından Marsilya'daki forvet sayısının 4'e çıkacağını ve iki forvetten birinin kesin ayrılacağını yazdı.