Marsilya, Rennes'i deplasmanda mağlup etti

Ligue 1'in 17. haftasında Marsilya, Rennes'i deplasmanda 2-1'lik skorla mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
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Marsilya, Rennes'i deplasmanda mağlup etti
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12 Ocak 2025 01:05
Ligue 1'in 17. haftasında Rennes ile Marsilya karşı karşıya geldi.

Roazhon Park'ta oynanan mücadelede Marsilya, Rennes'i deplasmanda 2-1'lik skorla mağlup etti.

Marsilya'nın gollerini Mason Greenwood ve Adrien Rabiot kaydederken Rennes'in golünü Arnaud Kalimuendo attı.

GOUIRI 69 DAKİKA OYNADI

Galatasaray ile ismi anılan ve Rennes'de forma giyen Amine Gouiri, maçta 69 dakika forma giydikten sonra yerini Albert Gronbaek'e bıraktı.

PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Marsilya, 6 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı (5G 1B) ve puanını 36'ya çıkararak PSG'nin arkasından zirve takibini sürdürdü.

Ev sahibi ekip Rennes ise 17 puanla 13. sırada bulunuyor.

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