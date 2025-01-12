Marsilya, Rennes'i deplasmanda mağlup etti

Ligue 1'in 17. haftasında Rennes ile Marsilya karşı karşıya geldi.



Roazhon Park'ta oynanan mücadelede Marsilya, Rennes'i deplasmanda 2-1'lik skorla mağlup etti.



Marsilya'nın gollerini Mason Greenwood ve Adrien Rabiot kaydederken Rennes'in golünü Arnaud Kalimuendo attı.



GOUIRI 69 DAKİKA OYNADI



Galatasaray ile ismi anılan ve Rennes'de forma giyen Amine Gouiri, maçta 69 dakika forma giydikten sonra yerini Albert Gronbaek'e bıraktı.



PUAN DURUMU



Bu sonuçla birlikte Marsilya, 6 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı (5G 1B) ve puanını 36'ya çıkararak PSG'nin arkasından zirve takibini sürdürdü.



Ev sahibi ekip Rennes ise 17 puanla 13. sırada bulunuyor.



