Marsilya - PSG maçı canlı izle, canlı oyna Tuttur'da

Fransa Ligi'nde Cengiz Ünder'İn takımı Marsilya ile PSG karşı karşıya geliyor. Maçı canlı izlemek ve iddaa oynamak isteyenlere büyük müjde...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Marsilya - PSG maçı canlı izle, canlı oyna Tuttur'da
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24 Ekim 2021 10:39
Fransa Ligi'nde Marsilya ile Paris Siant Germain karşı karşıya gelecek. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.

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Karşılaşmada Marsilya'nın galibiyet oranı 4,40 olurken Paris Saint Germain'in galibiyet oranı 1,36 olarak açıklandı. Maçın beraberlik oranı 3,90 olarak bültende yer alırken 2,5 ALT oranı 2,20 ve 2,5 ÜST ise 1,34 ile bültende yerini aldı.

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KARŞILIKLI GOL VAR MI?

Mücadelede Karşılıklı Gol Var oranı 1,41 oranıyla açıklanırken Karşılıklı Gol Yok oranı ise 2,04 olarak duyuruldu.

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