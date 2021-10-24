Fransa Ligi'nde Marsilya ile Paris Siant Germain karşı karşıya gelecek. Maçın heyecanı'da yaşanacak.Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.Karşılaşmada Marsilya'nın galibiyet oranı 4,40 olurken Paris Saint Germain'in galibiyet oranı 1,36 olarak açıklandı. Maçın beraberlik oranı 3,90 olarak bültende yer alırken 2,5 ALT oranı 2,20 ve 2,5 ÜST ise 1,34 ile bültende yerini aldı.Mücadelede Karşılıklı Gol Var oranı 1,41 oranıyla açıklanırken Karşılıklı Gol Yok oranı ise 2,04 olarak duyuruldu.İlk yatırım yaptığın gün iddaa kuponların tuttur'dan hediye. Bu kampanyada, ilk yatırım yaptığın gün ile ertesi gün sabah 06:00 arasında oynadığın kuponların kupon bedelleri, toplamda 30 TL'ye kadar tuttur hesabına bonus olarak yatırılır.Örnek 1: 10 Kupon oynadın, 10 kuponun toplam kupon bedeli 30 TL, 30 TL bonus kazanırsın.Örnek 2: 1 kupon oynadın, kupon bedeli 20 TL, 20 TL bonus kazanırsın.Örnek 3: 3 Kupon oynadın, 3 kuponun toplam kupon bedeli 45 TL, 30 TL bonus kazanırsın.