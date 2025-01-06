Marsilya, Le Havre'a acımadı

Fransa Ligue 1'in 16. haftasında Marsilya, Le Havre'ı 5-1'lik skorla yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
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Marsilya, Le Havre'a acımadı
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06 Ocak 2025 00:43
Son güncelleme 06 Ocak 2025 00:47
Fransa Ligue 1'in 16. haftasında Marsilya ile Le Havre karşı karşıya geldi.

Orange Vélodrome'da oynanan maçı Marsilya, Le Havre'ı 5-1'lik skorla mağlup etti.

Marsilya'nın gollerini Valentin Rongier, Bilal Nadir, Neal Maupay, Elye Wahi ve Ulisses Garcia kaydetti.

Konuk ekip Le Havre'ın tek golünü ise Andre Ayew attı.

LE HAVRE'DAN MAĞLUBİYET SERİSİ

Bu sonuçla birlikte Marsilya, ligde 5 maçtır kaybetmeme serisi yakalamış oldu. (4G 1B). Konuk ekip Le Havre ise ligde çıktığı üst üste 4 maçı da kaybetmiş oldu.

LİGDE SON DURUM

Mücadelenin ardından Marsilya, Ligue 1'deki puanını 33'e yükselterek PSG'nin arkasında 2. sırada yer alırken Le Havre 12 puanla 17. sırada.

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