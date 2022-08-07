Fransa Ligi'nde ilk hafta maçında Marsilya ile Reims karşı karşıya geldi. Igor Tudor yönetimindeki Marsilya ilk maçını 4-1 kazandı ama Hırvat teknik adam, tribünlerin tepkisine maruz kaldı.



Igor Tudor, takımın yıldız ismi Dimitri Payet'i 11'e yazmadı. Milli futbolcumuz Cengiz Ünder ise maça 11'de başladı. Futbolcular arasında problem olduğu bilinen Igor Tudor'un adı maç öncesi statta anons edilirken, tribünler Hırvat teknik adamı yuhaladı.



Marsilya her şeye rağmen maça iyi başladı. Igor Tudor'lu Marsilya 13. dakikada Wout Faes (kendi kalesine), 45. dakikada Nuno Tavares, 75 ve 90. dakikada Luis Suarez kaydetti. Reims'in golü 84. dakikada Folarin Balogun'dan geldi.



Ev sahibi Marsilya'da milli futbolcumuz Cengiz Ünder 62 dakika sahada kaldı.



Sezona galibiyetle başlayan Marsilya, gelecek hafta Brest'e konuk olacak. Reims, Clermont'u ağırlayacak.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ