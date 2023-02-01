Marsilya, forvetini buldu; 32 milyon euro

Forvet arayışlarını sürdüren Marsilya, transferin son dönemecinde kasayı açtı.



Braga'da forma giyen Vitinha'yı renklerine bağlamak isteyen Marsilya, 22 yaşındaki oyuncu için Portekiz kulübü ile anlaşmaya vardı. Marsilya Kulübü'nden yapılan açıklamada, bu transfer için Braga'ya 32 milyon euro ödeyeceği açıklandı.



32 milyon euroluk Vitinha transferi, Marsilya tarihinin en pahalı transferi olarak kayıtlara geçti.



Bu sezon Braga formasıyla 27 resmi maça çıkan Portekizli golcü, bu maçlarda 13 gol 5 asistlik performans gösterdi.





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