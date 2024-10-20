Marsilya'dan 5 gollü net galibiyet

Fransa Ligue 1'in 8. haftasında Marsilya, deplasmanda Montpellier'i 5-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Marsilya'dan 5 gollü net galibiyet
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Ekim 2024 23:35
Fransa Ligue 1'in 8. hafta maçında Marsilya, deplasmanda Montpellier ile karşı karşıya geldi. Stade de la Mosson Mondial 98 Stadyumu'ndaki maçta Marsilya, sahadan 5-0'lık net bir galibiyet ile ayrıldı.

Marsilya'ya galibiyeti getiren golleri 1'de Sepe Wahi, 36'da Amine Harit, 40'da Pierre Emile Höjbjerg, 58'de Mason Greenwood ve 73'te Luis Henrique kaydetti.

Montpellier'de Stefan Dzodic, 64. dakikada kırmızı kart gördü.

Marsilya bu sonucun ardından puanını 17 yaptı. Montpellier, 4 puanda son sırada kaldı.

Fransa Ligue 1'in bir sonraki haftasında Marsilya, PSG'yi konuk edecek. Montpellier, sahasında Toulouse ile karşılaşacak.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery