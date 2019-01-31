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Maroune Fellaini yeni takımını açıkladı!

Manchester United'da forma giyen Belçikalı Maroune Fellaini, Çin'e transfer oldu. Maroune Fellaini transferini sosyal medyadan duyurdu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Maroune Fellaini yeni takımını açıkladı!
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31 Ocak 2019 13:06
İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'ın orta saha oyuncusu Marouane Fellaini, Çin'e transfer olduğunu açıkladı.

31 yaşındaki Belçikalı futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Hadi gidelim" ifadesi kullanarak yeni adresinin Çin ekibi Shandong Luneng olduğunu doğruladı.

Manchester United ile sözleşmesi 2010 yılında bitecek olan Fellaini için Shandong Luneng, İngiliz ekibine 11,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

İngiliz basını, Çin takımı ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak Marouane Fellaini'nin yıllık 12 milyon euro maaş alacağını öne sürdü.



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