İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'ın orta saha oyuncusu Marouane Fellaini, Çin'e transfer olduğunu açıkladı.31 yaşındaki Belçikalı futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Hadi gidelim" ifadesi kullanarak yeni adresinin Çin ekibi Shandong Luneng olduğunu doğruladı.Manchester United ile sözleşmesi 2010 yılında bitecek olan Fellaini için Shandong Luneng, İngiliz ekibine 11,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.İngiliz basını, Çin takımı ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak Marouane Fellaini'nin yıllık 12 milyon euro maaş alacağını öne sürdü.