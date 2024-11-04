Marocchi: "Mourinho ile 11'de olurlardı"

İtalya'da Roma'nın kötü gidişatı devam ediyor. Roma'nın Hellas Verona'ya yenildiği karşılaşmayı değerlendiren Giancarlo Marocchi, İtalyan ekibinde eski teknik direktör Jose Mourinho'nun görevde olması durumunda; Mats Hummels, Leandro Paredes ve Bryan Cristante'nin 11'de olacağını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Marocchi: 'Mourinho ile 11'de olurlardı'
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04 Kasım 2024 13:48
Son güncelleme 04 Kasım 2024 13:53
İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da sular durulmuyor. Başkent temsilcisi son olarak ligde Hellas Verona deplasmanından 3-2'lik mağlubiyet yaşadı.

Roma'da geçtiğimiz hafta Fiorentina deplasmanında alınan 5-1'lik yenilginin ardından teknik direktör Ivan Juric'in geleceği tartışılırken Bologna ve Juventus'un eski savunma oyuncusu Giancarlo Marocchi, sarı-kırmızılı kulüpteki durumu değerlendirdi.

"MOURINHO OLSA 11'DE OLURLARDI"

Marocchi; Mats Hummels, Leandro Paredes ve Bryan Cristante'nin ilk 11'de oymaması gerektiğini söyledi.

Juric ile ilgili, "Bu iş yürümez" diyen Marocchi, "Roma'nın kadrosunda Dünya Kupası kazanmış oyuncular var. Hummels gibi geçmişi olan bir oyuncu ilk 11'de olmalı. Eğer Paredes'e sahipseniz, o da ilk 11'de oynamalı. Aynı şey Avrupa Şampiyonu olmuş Cristante için de geçerli. Mourinho olsa hepsi kesinlikle ilk 11'de olurdu." ifadelerini kullandı.

Roma, oynadığı 11 maçta topladığı 13 puanla ligde 11. sırada yer alıyor.

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