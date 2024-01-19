Markus Gisdol: 'Fenerbahçe için maç kolay olmayacak'

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Markus Gisdol, 21 Ocak Pazar günü deplasmanda yapacakları Fenerbahçe maçının zorlu geçeceğini söyledi.



Gisdol, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Fenerbahçe maçını "dört gözle" beklediklerini belirtti. Fenerbahçe'nin çok büyük bir performans gösterdiğini ve ligin zirvesinde olduğuna işaret eden Gisdol, "Onlara karşı oynamanın zor olduğunu biliyoruz. Bu karşılaşmada çok akıllı ve zekice oynamamız lazım. Tabii ki zor olacak. Çok ilginç bir maç olacaktır. Açıkçası göstermiş olduğumuz performanstan ötürü rakiplerin bizden çekinmesi bizleri memnun ediyor." dedi.



"MAÇ KOLAY GEÇMEYECEK"



Fenerbahçe'nin oynadığı futbola dikkati çeken Alman teknik adam, "Bizim için zor geçecek bir karşılaşma. Samsunspor'un bu noktaya gelmesi zor oldu. Yapmamız gereken, bugüne kadar ne yaptıysak aynı şekilde yüzde 100'ümüzü vererek maça çıkmamız. Onlar için de maçın kolay geçeceğini düşünmüyorum." ifadesini kullandı.



Gisdol, transfer hakkında Başkan Yüksel Yıldırım ve yönetimin gerekli çalışmaları yaptığını kaydetti.



Samsunspor kafilesinin 35 yıl önce yaşadığı trafik kazası ile ilgili de konuşan Gisdol, "Tabii ki zor bir durum. Ne yazık ki kulübün tarihinde olan bir olay. Yarın kaybettiğimiz oyuncuları yad edeceğiz. Ayrıca Fenerbahçe maçında onlar kalbimizde olacak." açıklamasında bulundu.



