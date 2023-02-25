Markovic, Ümraniyespor maçını bekliyor

Trabzonspor'un, Gaziantep FK'den kadrosuna kattığı Lazar Markovic Ümraniyespor karşılaşmasını bekliyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Markovic, Ümraniyespor maçını bekliyor
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25 Şubat 2023 12:38
Deprem felaketi nedeniyle Gaziantep FK'nın ligden çekilmesi sonrası kiralık olarak Trabzonspor'a gelen Lazar Markovic, Ümraniyespor maçını iple çekiyor.

UEFA'ya verilen listeye transferi yetişmediği için Basel maçlarında forma giyemeyen yıldız futbolcu, 4 Mart'ta Akyazı'daki lig karşılaşmasında taraftarın karşısına çıkacak.

Markovic, TFF'nin kararı doğrultusunda ilk 11'de görev alması durumunda artı 1 yabancı kontenjanında forma giyebilecek. Yani Markovic sahada olduğunda, Trabzonspor 2 yerli oynatabilir.

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