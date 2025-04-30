Marko Guduric: "Umarım Anadolu Efes de gelir"

Fenerbahçe Beko forması giyen Marko Guduric, Paris maçının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Marko Guduric: 'Umarım Anadolu Efes de gelir'
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30 Nisan 2025 00:30
Fenerbahçe Beko forması giyen Marko Guduric, Paris maçının ardından Final-Four ile ilgili konuştu.

Marko Guduric, "Harika hissediyorum. Mutluyum, gururluyum. Fazla kutlamak istemiyorum. Geçen sene, bir aradan sonra Final Four'a gittik. Bu sene tekrar Final Four'dayız. Paris'e çok saygı duyuyorum ama biz daha iyi takımdık. Kutlamayı biraz hak ediyoruz ama çok fazla kutlamak istemiyorum. Taraftarlarımıza teşekkürler. Sezon boyunca bizi desteklediler. Umarım Efes de Final Four'a gelir. Biz de bir Türk derbisi oynarız ve Türkiye'ye kupa getirmeye çalışırız." dedi.

Sözlerine devam eden Guduric, "Bir takım işi bu bence. Birbirimiz olmadan oynayamayız. Hep birlikte oynuyoruz. Saras'tan başlayarak... Disiplinle oynuyoruz. Bazen özel şeyler yaptığımı düşünmüyorum. Bu takımın bir parçası olduğum için mutluyum." diye konuştu.

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