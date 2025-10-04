04 Ekim
Galatasaray-Beşiktaş
1-1
04 Ekim
Gençlerbirliği-Alanyaspor
2-2
04 Ekim
Girona-Valencia
2-1
04 Ekim
PEC Zwolle-PSV Eindhoven
0-4
04 Ekim
Fortuna Sittard-FC Volendam
1-0
04 Ekim
S. Rotterdam-Ajax
3-3
04 Ekim
Auxerre-Lens
0-156'
04 Ekim
Brest-Nantes
0-0
04 Ekim
Metz-Marsilya
0-3
04 Ekim
Atalanta-Como
1-177'
04 Ekim
Inter-Cremonese
4-1
04 Ekim
Parma -Lecce
0-1
04 Ekim
Lazio-Torino
3-3
04 Ekim
Real Madrid-Villarreal
1-058'
04 Ekim
Athletic Bilbao-Mallorca
2-1
04 Ekim
Chelsea-Liverpool
2-1
04 Ekim
Real Oviedo-Levante
0-2
04 Ekim
Kocaelispor-Eyüpspor
1-0
04 Ekim
M. United-Sunderland
2-0
04 Ekim
Arsenal-West Ham United
2-0
04 Ekim
Leeds United-Tottenham
1-2
04 Ekim
E. Frankfurt-Bayern Munih
0-3
04 Ekim
Werder Bremen-St. Pauli
1-0
04 Ekim
B. Dortmund-RB Leipzig
1-1
04 Ekim
Leverkusen-Union Berlin
2-0
04 Ekim
Augsburg-Wolfsburg
3-1
04 Ekim
Amed Sportif-Keçiörengücü
4-1
04 Ekim
Erzurumspor-Vanspor FK
1-1
04 Ekim
Pendikspor-A.Demirspor
3-0
04 Ekim
Bandırmaspor-Ümraniye
2-1
04 Ekim
SC Heerenveen-Excelsior
0-1DA

Mario Lemina:"Konuşmak istemiyorum"

Galatasaray'dan Mario Lemina, 1-1 sonuçlanan Beşiktaş maçının ardından konuştu.

04 Ekim 2025
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında karşı karşıya geldi.

1-1 beraberlikle sonuçlanan maçın ardından Mario Lemina açıklamalarda bulundu.

Gabonlu futbolcunun açıklamaları şu şekilde:

"Ben kendime ilgili konuşmak istemiyorum. Bugün iyi bir maç çıkardık, özellikle Liverpool maçından sonra. İyi başladık, daha da iyi başlayabilirdik. Liverpool maçının da yorgunluğu oldu. 11'e karşı 10 oynadık. Yenilgisiz bir şekilde devam ediyoruz. Bana nerede görev verilirse orada maksimumu vermek istiyorum. Bugün çok önemli bir oyuncumuz olan Davinson'u kırmızı karttan ötürü kaybettik."
 
SON HABERLER
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
