Mario Lemina, İngiltere'ye dönüyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton, kadrosunu Mario Lemina ile güçlendirmeye hazırlanıyor.



Fransız basınında yer alan habere göre, Wolves, Lemina için Nice'e 10 milyon euro bonservis bedeli teklif etti.



Nice'in bu rakama sıcak baktığı ve takımlar arasında transfer için son pürüzlerin kaldığı aktarıldı.



Lemina'nın bu hafta içerisinde İngiltere'ye giderek, yeni takımı için sağlık kontrolünden geçmesinin beklendiği ifade edildi.



Bu sezon Nice'te 21 maça çıkan Gabonlu futbolcu, 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.



Daha önce İngiltere'de Fulham ve Southampton formaları da giyen 29 yaşındaki Lemina, 2019-2020 sezonunda ülkemizde Galatasaray'da oynamıştı.





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