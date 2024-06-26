Mario Branco'dan Portekiz çıkarması

Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gözler Jota Silva'ya çevrildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Mario Branco'dan Portekiz çıkarması
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26 Haziran 2024 09:52
Yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun listesi doğrultusunda transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, sol kanat için rotasını Portekiz'e çevirdi.

HEDEF JOTA

Hedef; daha önce de gündeme gelen ve nabız yoklanan Jota Silva. Sarı-lacivertlilerin sportif direktörü Branco, bu transferle bizzat ilgileniyor.



Portekizli spor adamı, vatandaşı için ülkesine gidecek ve Guimares'le bir görüşme gerçekleştirip, Fenerbahçe'nin teklifini iletecek. Resmi adımlar bu şekilde atılmış olacak ve transfer hafta sonuna kadar netleşecek.

MOURINHO GÖRÜŞECEK

Jose Mourinho'nun da Jota'yla bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi. Portekizli çalıştırıcı, vatandaşını kadroda görmeyi çok istiyor.

Geçen sezon Guimares formasıyla, Liga Portugal, Konferans Ligi Elemeleri, Allianz Cup ve Taça de Portugal'da 42 maça çıkan Jota, 15 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

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