Mario Balotelli, İtalya Milli Takımı'na geri döndü!

Adana Demirspor'un yıldızı Mario Balotelli, İtalya Milli Takımı'na geri döndü!

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Mario Balotelli, İtalya Milli Takımı'na geri döndü!
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24 Ocak 2022 20:27
Adana Demirspor'da forma giyen Mario Balotelli, milli takıma geri döndü.

İtalya Milli Takımı'nın teknik direktörü Roberto Mancini, kadroyu açıklarken, tecrübeli golcüye de yer verdi.

Balotelli, yaklaşık 3 yıl aradan sonra aday kadroda kendisine yer buldu.

Son olarak Eylül 2018'de İtalya'nın Polonya ile 1-1 berabere kaldığı maçta milli formayı giyen 31 yaşındaki forvet, uzun süredir istediği formaya yeniden kavuştu.

Yıldız isim, Adana Demirspor ile 20 resmi maça çıkarken 8 gol atıp 4 de asist yaptı.

"TÜRKİYE'DE İYİ BİR RUH HALİNDEYİM"

Milli Takım'a geri dönen Mario Balotelli, açıklamalarda bulundu. Türkiye'de iyi bir durumda olduğunu söyleyen Balotelli, "Türkiye'de iyi bir ruh halindeyim. Serie A'ya geri dönmek? Şu an Türkiye'de iyiyim" ifadelerini kullandı.

Milli Takım için de konuşan golcü isim, "Umarım İtalya Milli Takımı, Dünya Kupası'na gider, bunu gerçekten hak ediyorlar. Neden play-off'ta olduğunu anlamıyorum ama bu olabilecek bir durum. Milli Takım, her zaman güzeldir" sözlerini kullandı.

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