Mario Balotelli için geri sayım!

İtalya Serie A ekiplerinden Genoa, Mario Balotelli için geriye sayıma geçti.



La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, İtalyan ekibi, 34 yaşındaki futbolcuyla anlaşma sağladı. Balotelli, Genoa'ya sezon sonuna kadar imza atacak ve İtalyan ekibinden 250-300 bin euro arasında bir maaş ve çeşitli bonuslar alacak.



BOLOGNA MAÇI BEKLENİYOR



Genoa, Balotelli'yi resmiyete dökmek için Bologna maçını bekliyor.



YENİ TEKNİK DİREKTÖR BEKLENECEK



İtalyan ekibinde Bologna maçının kaybedilmesi durumunda teknik direktör Alberto Gilardino ile yollar ayrılabilir. Bu durumda Balotelli için yeni teknik direktörün onayı beklenecek.



Genoa'da Gilardino ile yolların ayrılması durumunda ilk hedef Jorge Sampaoli olacak.



Öte yandan İtalyan medyasındaki haberde, Balotelli'nin Genoa'dan alacağı ücretle ilgili dikkat çeken ifadeler kullanıldı.



"MİNİ MARIO'YA DÜŞTÜ"



İtalyan golcünün Manchester City'de oynadığı dönemde yıllık net maaşının dört milyon euro olduğu, Liverpool'da ise bu rakamın altı milyon olduğu hatırlatıldı. 34 yaşındaki futbolcunun maaşı konusunda "Süper Mario'dan Mini Mario'ya düştü" yorumu yapıldı.



Genoa, hafta sonunda sahasında Bologna ile karşı karşıya gelecek. Bu maçın ardından Balotelli ve teknik direktör Gilardino'nun geleceği netlik kazanacak.



