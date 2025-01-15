Marcus Rashford sonrası Barcelona'da Ansu Fati kararı

Transfer çalışmalarını sürdüren Barcelona'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.



Relevo'da yer alan habere göre; Marcus Rashford'ı kadrosuna katmak isteyen Barcelona, Ansu Fati'nin kış transfer döneminde takımdan ayrılmasını istiyor.



Marcus Rashford'un Manchester United ile sözleşmesi 2028, Ansu Fati'nin Barcelona olan sözleşmesi ise 2027 yılında sona eriyor.



BU SEZON FATI





Bu sezon Barcelona formasıyla 8 maçta 186 dakika süre alan Fati skor katkısında bulunamadı.



BU SEZON RASHFORD



Bu sezon Manchester United formasıyla 24 maçta süre bulan Rashford , 7 gol attı ve 3 asist yaptı.



BEŞİKTAŞ İLE ADI GEÇMİŞTİ



Öte yandan Beşiktaş'ın Barcelona forması giyen Ansu Fati'yi gündemine aldığı iddia edilmişti. Kara Kartal'ın Barcelona'nın ocak ayında kiralamak istediği 22 yaşındaki İspanyol kanat oyuncusu için kısa süre içerisinde Katalan ekibine kiralama teklifinde bulunacağı öne sürülmüştü.





