Marchisio: 'Kenan, Juventus'un Yamal'ı olabilir!'

Juventus'un eski futbolcusu Claudio Marchisio, milli yıldızımız Kenan Yıldız ile ilgili konuştu.Marchisio,dedi.Marchisio, Kenan Yıldız'ın yeni sözleşmeyi hak ettiğini ve Juventus'un bu konuda ekonomik çaba sarf etmesi gerektiğini söyledi. İtalyan eski futbolcu,diye konuştu.Juventus'ta bu sezon 4 maçta süre bulan 20 yaşındaki Kenan Yıldız, 2 gol attı ve 4 asist yaptı.