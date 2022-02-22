Marcelo Saracchi'nin yeni adresi resmen belli oldu!

Galatasaray'ın eski futbolcusu Marcelo Saracchi, Levante ile anlaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; levanteud.com
Abone Ol
Marcelo Saracchi'nin yeni adresi resmen belli oldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Şubat 2022 22:44
Galatasaray'ın eski futbolcularından Uruguaylı sol bek Marcelo Saracchi, İspanya La Liga takımı Levante ile anlaştı.

İspanyol kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Saracchi ile 2024 yılına kadar anlaşmaya varıldı.

Anlaşmaya göre, 2024 yılından sonra da üç sezon opsiyonlu olmak üzere sözleşme uzatılabilecek. Saracchi, kariyerinde Copa Libertadores'i kazanmanın yanı sıra Arjantin Kupası ve River Plate ile Süper Kupa şampiyonluğu da kazandı.

Levante, La Liga'da 15 puanla son sırada bulunuyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.