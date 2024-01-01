Marcelino: "Eric Bailly olağanüstü"

Beşiktaş ile sözleşmesini fesheden ve Valencia'ya transfer olan Eric Bailly için yeni teknik direktörü Marcelino açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Marcelino: 'Eric Bailly olağanüstü'
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01 Ocak 2024 16:02
Beşiktaş'ta sürpriz bir kararla kadro dışı bırakılan ve ardından sözleşmesi fesih edilen Eric Bailly, Valencia ile sözleşme imzalamıştı.

Valencia teknik direktörü Marcelino, Eric Bailly transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Kış transfer döneminde transfer yapmanın zor olduğunu söyleyen Marcelino, "Kış transfer döneminin pazarı karmaşıktır. Liglerin yarısı bitmiş olur ve lige ya da ülkeye uyum sağlamak zor olur." ifadelerini kullandı.

Eric Bailly'nin harika bir futbolcu olduğunu söyleyen Marcelino, "Eric ile bu fırsat tanındı ve Manchester United gibi bir kulübe transfer olmasını sağlayan niteliklerini bildiğimiz harika bir futbolcu olmasının yanı sıra, onun oldukça iyi bir yaşta olduğuna inanıyoruz." dedi ve şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

"Motive bir şekilde geldi. Ligi biliyor, teknik kadroyu biliyor ve biz de bu adaptasyon sürecinin kolay olacağına inanıyoruz. Onun niteliklerini biliyoruz ve bunları uygulamaya çalışmalıyız. Eğer sakatlık sorunu yaşamazsak olağanüstü koşullara sahip bir oyuncudan bahsediyoruz."

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