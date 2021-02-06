Marcao: 'Hocamızın dediklerini yapınca kazanıyoruz'

Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden Galatasaray'da savunma oyuncusu Marcao, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



İyi mücadele ettiklerini söyleyen Brezilyalı futbolcu, "Çok önemli bir maçtı. Sonuçta derbiydi. Sıradan normal bir maç değil. Farklı bir maç. Hafta boyunca hocamız bize en iyi şekilde anlattı. Onun dediklerini yapınca kazanıyoruz. Harfi harfine sahada dediklerini yaşadık. Çok iyi mücadele ettik ve çok iyi bir 3 puan aldık." dedi.



Donk ve Luyindama'dan bahseden Marcao, "Donk da, Luyindama da çok önemli stoperler. 3 günde bir maç var. Stoper olarak hepimize ihtiyaç var. Yarın belki oynamayacağım. Hocamızın kararı önemli. Donk ile de, Luyindama ile de rahat hissediyorum." ifadelerini kullandı.



Galibiyeti ailesine armağan ettiğini dile getiren başarılı futbolcu, "Kızımın doğum günü. Onun için ekstra motive oldum. 3 puanı kızıma ve eşime armağan ediyorum." şeklinde konuştu.



