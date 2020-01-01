Marc, Pau'nun Lakers'a katılma isteğiyle ilgili: "Bu ona kalmış"

Los Angeles Lakers pivotu Marc Gasol, ağabeyi Pau Gasol'un Lakers'a dönmek istemesi hakkında konuştu.



Pau, yakın zamanda 40 yaşında NBA'e dönüş için hazırlandığını ve küçük kardeşi Marc ile eski takımıyla oynamanın özel olacağını açıkça belirtmişti.



Marc, Pau'nun Lakers'a katılma olasılığı hakkında konuştu ve bu düşüncenin hoşuna gittiğini belirtirken, önceliğin kendisinin sağlığı olması gerektiğini vurguladı:



"Bence bu ona kalmış. Pau, her şeyden önce sağlıklı olmalı ve rehabilitasyon süreci boyunca sağlıklı kalmaya devam etmeli. Ayağı ve kemiği üzerinde sürekli olacak etkiye karşı bu dayanıklılığı inşa etmek gerçekten çok önemli. Nasıl olacağını anlamanın tek yolu da, bununla beraber oynaması. Biraz oynamanın bir yolunu bulması ve vücudunun buna nasıl tepki verdiğini görmesi gerektiğini düşünüyorum. Bence şu anda nerede oynayacağından ziyade, buna odaklanması daha iyi olur diye düşünüyorum. Daha da önemlisi sağlığına, nasıl hissettiğine ve vücudunun iş yüküne nasıl tepki verdiğine."



