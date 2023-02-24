Marc Bartra: "Canımızı çok yaktı"

Basel'e mağlup olan Trabzonspor, Konferans Ligi'ne veda etti. Maçın ardından savunma oyuncusu Marc Bartra açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Marc Bartra: 'Canımızı çok yaktı'
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24 Şubat 2023 01:13
Basel'e mağlup olan Trabzonspor, Konferans Ligi'ne veda etti. Maçın ardından savunma oyuncusu Marc Bartra konuştu.

Marc Bartra yaptığı açıklamada, "İnanılmaz gerçekten. Belki de hayatımın en kötü mağlubiyeti. Birçok gol pozisyonu yakaladık. Maçı domine ettik. Penaltı kaçırdık. İnanılmaz bir durum, ben de açıklamakta güçlük çekiyorum." dedi.

Bartra ayrıca, "Hakem konusuna çok fazla girmek istemiyorum. Ama iki maça bakınca hak eden taraf bizdik. Çok canımızı yakan bir durum oldu." ifadelerini kullandı.

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