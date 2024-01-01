MANU'dan Almanya'ya transfer resmen açıklandı!

Süper Lig devlerinin de gündemine gelen Donny van de Beek'in yeni takımı belli oldu.



Alman ekibi Eintracht Frankfurt, Manchester United'dan Hollandalı oyuncuyu sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.



Yapılan anlaşmada ayrıca 11 milyon euroluk satın alma opsiyonu da bulunuyor.



MANU'nun Ajax'tan 2020 yılında 39 milyon euroya transfer ettiği orta saha, istediği katkıyı yapamadı.



United'da toplamda 62 maça çıkan 26 yaşındaki oyuncu, 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.





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