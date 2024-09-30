MANU'da Scott McTominay pişmanlığı!

Napoli'nin Manchester United'tan transfer ettiği Scott McToniay için flaş açıklamalar geldi.



İtalyan ekibinin Teknik Direktörü Antonio Conte, Scott McTominay ile ilgili övgü dolu sözler sarfetti.



Conte yaptığı açıklamada, "Scott McTominay, forvet arkasında oyun kurucu rolünü üstlenebilen, üçlü orta sahada oynayabilen, ikili orta sahada oynayabilen, hatta 5-4-1 dizilişinde hücum özgürlüğüne sahip, çok yönlü ve komple bir oyuncu." dedi.



"MANU ONU SATMAMALIYDI"



Öte yandan İtalyan basını, Manchester United'ın Scott McTominay'ı sattığı için pişman olduğunu yazdı.



Manchester United'ın eski futbolcusu Robbie Savage, "Manchester United'ın Ugarte'yi transfer etmesine şaşırdım. Casemiro, Mainoo ile oynayamıyor. Scott McTominay'ın satılması gerçekten büyük hataydı." sözlerine yer veren ülke basını MANU'nun bu satıştan pişman olduğunu ifade etti.



Napoli'de şu ana kadar 4 maça çıkan İskoç oyuncu 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.



