MANU'da 50 milyon euro'luk zarar!

Manchester United, Jadon Sancho'yu 35-40 milyon euro bandında bir rakama bırakmaya hazır. İngiliz ekibi, Sancho'yu bu rakama satarsa, 23 yaşındaki futbolcudan yaklaşık 50 milyon euro zarar edecek.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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MANU'da 50 milyon euro'luk zarar!
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15 Mart 2024 13:45
Son güncelleme 15 Mart 2024 13:48
Manchester United, devre arasında Borussia Dortmund'a kiralık gönderdiği Jadon Sancho'nun bonservisini belirledi.

BEKLENTİ DEĞİŞTİ

Bild'de yer alan habere göre, Manchester United'ın, 23 yaşındaki futbolcunun bonservisi için daha önce 50-60 milyon euro beklediği ancak bu beklentinin değiştiği belirtildi.

50 MİLYON EURO ZARAR

Manchester United'ın, İngiliz futbolcudan yeni beklentisinin 35-40 milyon euro olduğu öne sürüldü. İngiliz ekibi, 23 yaşındaki futbolcuyu bu rakamlara satarsa Sancho'dan büyük zarar edecek. Manchester United, 2021 yazında Sancho'nun bonservisi için Borussia Dortmund'a 85 milyon euro ödemişti.

ALICI BORUSSIA DORTMUND

Öte yandan, Manchester United'ın Sancho'yu söz konusu rakamlara bırakması durumunda, Borussia Dortmund'un eski oyuncusunu yeniden kadrosuna katmaya hazır olduğu iddia edildi.

Manchester United'da teknik direktör Erik ten Hag ile sorunlar yaşayan Sancho, devre arası transfer döneminde eski takımı Borussia Dortmund'a kiralanmıştı. 23 yaşındaki futbolcu, şu ana kadar Dortmund'da 10 maçta sahaya çıkarken 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

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