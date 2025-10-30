30 Ekim
Esenler Erokspor-Agri 1970 Spor
3-0
30 Ekim
Karaköprü -Rizespor
0-3
30 Ekim
1926 Bulancakspor-Iğdır FK
1-3
30 Ekim
Zonguldak Kömürspor-Bodrum FK
0-5
30 Ekim
Gaziantep FK-Karabuk Idmanyurdu Spor
2-0
30 Ekim
Konyaspor-12 Bingolspor
4-2
30 Ekim
Cagliari-Sassuolo
1-2
30 Ekim
Pisa-Lazio
0-0

Manisa FK, tüm motivasyonunu lige verecek

1. Lig'de 4 haftadır kazanamayan Manisa Futbol Kulübü'nün yüzü Türkiye Kupası'nda gülmedi.

calendar 30 Ekim 2025 12:35
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Manisa FK, tüm motivasyonunu lige verecek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

1'inci Lig'de son 4 maçını kazanamayan ve düşme hattına yaklaşan Manisa Futbol Kulübü'nün yüzü Türkiye Kupası'nda gülmedi.

Organizasyonun 3'üncü Turu'nda evinde 2'nci Lig Beyaz Grup temsilcisi Muğlaspor'la tamamen yerli ve genç oyunculardan kurulu kadroyla karşı karşıya gelen Manisa FK sahadan 2-0 mağlup ayrılarak kupaya veda etti.

Teknik direktör Taner Taşkın, kupa maçında genç bir kadroyla mücadele ettiklerini belirterek, "Artık tüm motivasyonumuzu lige vereceğiz. Kupada devam etmek isterdik ama olmadı. Son 10 dakikaya girilirken penaltı kaçırdık. Bu hafta sonu ligde evimizde Amed Sportif Faaliyetler Kulübü ile oynayacağız. Önemli bir karşılaşmaya çıkacağız. Kazanıp bir an önce alt sıralarla bağımızı koparmak istiyoruz" dedi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.