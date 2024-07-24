Manisa FK formasında Mustafa Kemal Atatürk detayı

1. Lig ekibi Manisa Futbol Kulübü, Kurtuluş Savaşı ve Milli Mücadele'ye özel forma çıkardı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Manisa FK formasında Mustafa Kemal Atatürk detayı
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24 Temmuz 2024 13:46
Türkiye'nin 1'inci Lig'deki tek Ege temsilcisi olarak kalan Manisa Futbol Kulübü, yeni sezon öncesi Kurtuluş Savaşı ve Milli Mücadele'ye özel forma çıkardı.

Renklerini ay-yıldızlı bayrağımızdan alan kırmızı formada Milli Mücadele kahramanları Manisa Gördesli Makbule'nin ve Demirci Akıncıları'nın mücadeleci ruhu yansıtıldı.

Kentte Milli Mücadele Anıtı'nın önünde tanıtımı yapılan formada bu anıttan görsel kullanıldı. Formanın sırt kısmında da Atatürk'ün gözleri kullanılarak, "Bir çift Mavi Göz'ün izindeyiz" yazıldı.



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