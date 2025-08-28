28 Ağustos
KuPS Kuopio -FC Midtjylland
18:00
28 Ağustos
Sigma Olomouc-Malmö FF
19:30
28 Ağustos
Samsunspor-Panathinaikos
20:00
28 Ağustos
PAOK-Rijeka
20:30
28 Ağustos
Dynamo Kiev-Maccabi Tel Aviv
21:00
28 Ağustos
Young Boys-Slovan Bratislava
21:00
28 Ağustos
FCSB-Aberdeen
21:30
28 Ağustos
Fredrikstad-C.Palace
19:00
28 Ağustos
Beşiktaş-Lausanne
20:00
28 Ağustos
U.Craiova-Başakşehir
20:30
28 Ağustos
Alkmaar-Levski
20:30
28 Ağustos
AEK Athens-Anderlecht
21:00
28 Ağustos
Fiorentina-Polissya Zhytomyr
21:00
28 Ağustos
Servette-Shakhtar
22:00
28 Ağustos
Legia Warszawa-Hibernian
22:00
28 Ağustos
Mainz 05-Rosenborg
22:00

Manisa FK'da Ada gururu

Manisa FK'nın 16 yaşındaki stoperi Ada İbik, U19 Milli Takımı aday kadrosuna davet edildi.

calendar 28 Ağustos 2025 13:03
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Manisa FK'da Ada gururu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



1'inci Lig'de cumartesi günü evinde Iğdır FK ile karşı karşıya gelecek Manisa Futbol Kulübü'nde 16 yaşındaki stoper Ada İbik'in U19 Milli Takımı'na davet edilmesi camiaya gurur yaşattı.

Manisa FK altyapısında yetişip geçen sezon profesyonel kariyerine başlayan Ada, bu sezon ilk 3 haftada tüm maçlarda 90 dakika oynayıp 1'inci Lig'de ilk kez forma giydi.

Gösterdiği performansla U16 ve U17 Milli Takımı'ndan U19'a terfi eden Ada için kulüp tebrik mesajı yayınladı.



Yapılan açıklamada, "Milli futbolcumuz Ada İbik, U19 Milli Takımımızın 1-9 Eylül tarihleri arasında Kocaeli ve Bandırma'da yapacağı hazırlık kampının aday kadrosuna davet edildi. Ada İbik'i tebrik ediyor, A Milli Takıma giden yolda başarılar diliyoruz" denildi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.