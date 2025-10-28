Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Manisa Basket sezon başında transfer ettiği guard Jay Scrubb ile yollarını erken ayırdı.
Manisa temsilcisi, ligde ilk 4 maçta forma giyen 25 yaşında, 1.93 boyundaki oyuncuya veda etti.
Kulübün açıklamasında, "Oyuncumuz Jay Scrubb ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Glint Manisa Basket ailesine verdiği katkıdan dolayı teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.
Manisa Basket'te Scrubb gitti
Manisa Basket sezon başında transfer ettiği guard Jay Scrubb yollarını ayırdı.
