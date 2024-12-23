Manisa Basket ligde yine yok

Manisa Basket, Avrupa'da başarıyla ilerlerken Süper Lig'de alt sıralardan kurtulmakta zorlanıyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; X.com
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Manisa Basket ligde yine yok
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23 Aralık 2024 15:44
Basketbolda bu sezon ilk kez katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde grubunda ikinci sırayı elde ederek saha avantajıyla Play-In etabına kalan Manisa Basket, Süper Lig'de ise aynı başarıyı sergileyemedi.

Geçen hafta Merkezefendi Belediyesi Basket galibiyetinin ardından yine Ege derbisinde Karşıyaka'ya deplasmanda 103-91 yenilen Manisa ekibi bir türlü seri yakalayamadı. Manisa Basket, oynadığı 11 maçta sadece 2 kez kazanırken, 9 mağlubiyetle alt sıralardan çıkamadı.
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