Manchester United'dan 21 milyon euroluk imza: Amad Diallo

Manchester United, Fildişi Sahilli kanat oyuncusu Amad Diallo'yu Atalanta'dan renklerine bağladı

Haber; AA, Fotoğraf; manutd.com
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Manchester United'dan 21 milyon euroluk imza: Amad Diallo
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08 Ocak 2021 14:27
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Fildişi Sahilli kanat oyuncusu Amad Diallo'yu Atalanta'dan transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, daha önce prensip anlaşmasına varılan 18 yaşındaki futbolcu ile 4,5+1 yıllık sözleşme imzalandı.

İtalyan takımı Atalanta'nın altyapısında yetişen Diallo'nun bonservis bedeline ilişkin bilgi verilmedi ancak İngiliz basını, transferin 21 milyon euro karşılığında gerçekleştiğini öne sürdü.



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