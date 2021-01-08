Manchester United'dan 21 milyon euroluk imza: Amad Diallo

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Fildişi Sahilli kanat oyuncusu Amad Diallo'yu Atalanta'dan transfer etti.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, daha önce prensip anlaşmasına varılan 18 yaşındaki futbolcu ile 4,5+1 yıllık sözleşme imzalandı.



İtalyan takımı Atalanta'nın altyapısında yetişen Diallo'nun bonservis bedeline ilişkin bilgi verilmedi ancak İngiliz basını, transferin 21 milyon euro karşılığında gerçekleştiğini öne sürdü.



