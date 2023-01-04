Manchester United, seriye bağladı

İngiltere Premier Lig'de Erik ten Hag'ın ekibi Manchester United ile Gary O'Neil'ın yönetimindeki Bournemouth karşı karşıya geldi.
Old Trafford'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Manchester United 3-0 kazanırken goller; 23. dakikada Casemiro, 49. dakikada Luke Shaw ve 86. dakikada Marcus Rashford'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 4. galibiyetini alan Manchester United puanını 35'e yükseltirken, son 8 maçta 7. mağlubiyetini alan Bournemouth 16 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Manchester United evinde Manchester City'i ağırlarken, Bournemouth deplasmanda Brentford ile karşılaşacak.
Old Trafford'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Manchester United 3-0 kazanırken goller; 23. dakikada Casemiro, 49. dakikada Luke Shaw ve 86. dakikada Marcus Rashford'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 4. galibiyetini alan Manchester United puanını 35'e yükseltirken, son 8 maçta 7. mağlubiyetini alan Bournemouth 16 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Manchester United evinde Manchester City'i ağırlarken, Bournemouth deplasmanda Brentford ile karşılaşacak.
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