Manchester United, Jadon Sancho'yu kadro dışı bıraktı

Şampiyonlar Ligi A Grubu rakiplerindençarpıcı bir gelişme yaşandı.İngiliz ekibinden yapılan açıklamada; takımın yıldız oyuncularındandisiplin sorununun çözülene kadar takımdan ayrı bireysel antrenman yapacağı açıklandı.The Athletic'in haberine göre; Manchester United Kulübü, Jadon Sancho'nun Erik ten Hag'dan özür dilemesi istendi ancak Sancho bunu kabul etmedi.Kanat oyuncusu, Arsenal'e kaybedilen maçın ardındanile tartışma yaşamıştı.Ten Hag oyuncunun antrenmandaki performansının kötü olduğunu gerekçe göstererek onu kadro dışı bırakmış, oyuncu ise bunun doğru olmadığını ve kendisinin günah keçisi ilan edildiğini açıklamıştı.İngiliz yıldız, 2021 yılının yaz ayındakarşılığında Dortmund'dan transfer edilmişti. ManU'da 82 maça çıkan 23 yaşındaki kanat, 12 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.