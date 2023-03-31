Manchester United'ın borcu açıklandı

Manchester United, borcunun 477,1 milyon Sterlin'den 535,7 milyon Sterlin'e yükseldiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Manchester United'ın borcu açıklandı
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31 Mart 2023 00:53
Manchester United kulübü, borcunun 650 milyon 535 milyon sterline yükseldiğini açıkladı.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada borç miktarının 477,1 milyon sterlinden 535,7 milyon sterline yükseldiği duyuruldu. Alacaklar hesap edilmeden toplam borcun ise 741,9 milyon sterlin olduğu bilgisi de açıklamada yer aldı.

Kulübün 2021'de 1,4 milyon sterlin zarar açıklanmıştı ancak geçtiğimiz yılın mali raporlarında 6,3 milyon sterlin kar edildiği bilgisi taraftarlarla paylaşıldı. Kulübün ticari gelirlerinin ise son yılda yüzde 22 artışla yıllık 78 milyon sterlin olduğu ifade edildi.

Manchester United bu sezona başlarken Ajax'tan Antony'e 95 milyon euro, Casemiro'ya 70 milyon euro, Lisandro Martinez'e 57 milyon euro, Tyrell Malacia'ya 15 milyon euro ve Martin Dubravka'ya 2.3 milyon euro ödemişti.

Kış transfer döneminde ise Bayern'den Marcel Sabitzer ile Wout Weghorst takıma kiralık olarak katılmıştı.

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