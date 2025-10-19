19 Ekim
Kayserispor-Samsunspor
1-3
19 Ekim
Fenerbahçe-Karagümrük
2-1
19 Ekim
Genoa-Parma
0-0
19 Ekim
Elversberg-Greuther Fürth
6-0
19 Ekim
Darmstadt-Magdeburg
0-0
19 Ekim
Heracles-Feyenoord
0-7
19 Ekim
Excelsior-Fortuna Sittard
1-0
19 Ekim
FC Groningen-S. Rotterdam
0-2
19 Ekim
Telstar-SC Heerenveen
2-3
19 Ekim
Nantes-Lille
0-123'
19 Ekim
Toulouse-Metz
4-0
19 Ekim
Rennes-Auxerre
2-2
19 Ekim
Lorient-Brest
3-3
19 Ekim
Lens-Paris FC
2-1
19 Ekim
AC Milan-Fiorentina
0-021'
19 Ekim
Atalanta-Lazio
0-0
19 Ekim
Cagliari-Bologna
0-2
19 Ekim
Alanyaspor-Göztepe
1-0
19 Ekim
Como-Juventus
2-0
19 Ekim
Getafe-Real Madrid
0-08'
19 Ekim
Levante-Rayo Vallecano
0-3
19 Ekim
Celta Vigo-Real Sociedad
1-1
19 Ekim
Elche-Athletic Bilbao
0-0
19 Ekim
Liverpool-M. United
1-2
19 Ekim
Tottenham-Aston Villa
1-2
19 Ekim
St. Pauli-Hoffenheim
0-3
19 Ekim
Freiburg-E. Frankfurt
2-2
19 Ekim
Esenler Erokspor-Bodrum FK
1-1
19 Ekim
Iğdır FK-Boluspor
1-1
19 Ekim
Keçiörengücü-Sivasspor
0-0
19 Ekim
Gaziantep FK-Antalyaspor
3-2
19 Ekim
Nürnberg-Holstein Kiel
1-1

Manchester United, deplasmanda Liverpool'u devirdi!

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Manchester United, deplasmanda Liverpool'u 2-1 mağlup etti.

calendar 19 Ekim 2025 20:29 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2025 20:32
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Manchester United, deplasmanda Liverpool'u devirdi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Liverpool ile Manchester United karşı karşıya geldi.

Anfield Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Manchester United, 2-1'lik skorla kazandı.

Manchester United'a galibiyeti getiren golleri dakika 2'de Bryan Mbeumo ve 84. dakikada Harry Maguire kaydetti. Liverpool'un tek golünü ise dakika 78'de Cody Gakpo attı.

Arne Slot'un ekibi Liverpool, üst üste dördüncü mağlubiyetini aldı.

10 YIL SONRA BİR İLK

Kırmızı Şeytanlar, bu galibiyetin ardından 10 yıl sonra Liverpool'un stadyumu Anfield'da lig maçı kazandı.

3 KEZ DİREĞİ GEÇEMEDİ

Liverpool'un Hollandalı yıldızı Cody Gakpo, Manchester United karşısında 3 kez direklere takıldı.

Manchester United forması giyen milli kaleci Altay Bayındır, mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.

Bu sonucun ardından Manchester United, puanını 13'e yükseltti. Liverpool, 15 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'in gelecek haftasında Manchester United, Brighton'ı ağırlayacak. Liverpool, Brentford deplasmanına gidecek.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
15 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.