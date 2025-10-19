Manchester United, deplasmanda Liverpool'u devirdi!

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Liverpool ile Manchester United karşı karşıya geldi.



Anfield Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Manchester United, 2-1'lik skorla kazandı.



Manchester United'a galibiyeti getiren golleri dakika 2'de Bryan Mbeumo ve 84. dakikada Harry Maguire kaydetti. Liverpool'un tek golünü ise dakika 78'de Cody Gakpo attı.



Arne Slot'un ekibi Liverpool, üst üste dördüncü mağlubiyetini aldı.



10 YIL SONRA BİR İLK



Kırmızı Şeytanlar, bu galibiyetin ardından 10 yıl sonra Liverpool'un stadyumu Anfield'da lig maçı kazandı.



3 KEZ DİREĞİ GEÇEMEDİ



Liverpool'un Hollandalı yıldızı Cody Gakpo, Manchester United karşısında 3 kez direklere takıldı.



Manchester United forması giyen milli kaleci Altay Bayındır, mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.



Bu sonucun ardından Manchester United, puanını 13'e yükseltti. Liverpool, 15 puanda kaldı.



İngiltere Premier Lig'in gelecek haftasında Manchester United, Brighton'ı ağırlayacak. Liverpool, Brentford deplasmanına gidecek.







