Manchester United'da dev hedef: Cole Palmer!

Manchester United, Chelsea forması giyen İngiliz yıldız Cole Palmer ile ilgileniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Manchester United'da dev hedef: Cole Palmer!
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26 Nisan 2025 17:22
Manchester United, transferde dev bir hedef belirledi.

İngiliz basınında yer alan habere göre, Ruben Amorim'in ekibi, Chelsea'den Cole Palmer ile yakından ilgileniyor.

TEKLİF İÇİN HAZIR

Chelsea'nin şu anda Palmer'i bırakmayı düşünmediği ve transferin imkansız olduğu yazıldı. Ancak Chelsea'nin 22 yaşındaki futbolcuyu satma veya Palmer'in Chelsea'den ayrılma kararı alması halinde Manchester United'ın teklif için hazır olduğu kaydedildi.

BU SEZON PERFORMANSI

Chelsea'de bu sezon 39 maçta süre bulan Palmer, 14 gol attı ve 9 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 130 milyon euro olarak gösterilen Palmer'in kulübü Chelsea ile sözleşmesi 2033 yılına kadar devam ediyor.

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